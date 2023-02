Liga Desportiva dá início à temporada 2023

Dirigentes e diretores da Liga reunidos após o encontro que definiu detalhes dos torneios - Crédito: Divulgação

Diretores da Liga Desportiva de São Carlos se reuniram na noite de sexta-feira, 3, com representantes das equipes filiadas para que fosse feita a entrega do regulamento e fichas de inscrição de torneios amadores da temporada 2023.

O primeiro evento esportiva da entidade é a ADN Champions Cup que este ano terá as séries ouro e prata. O encontro aconteceu na Fundação Educacional São Carlos (Fesc), na Vila Nery. No total estiveram presentes 41 representantes, sendo 16 da série ouro, cujos jogos devem começar no dia 19 de março e 25 da prata (previsão de início no dia 16 de abril).

De acordo com os diretores, a competição tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) e Câmara Municipal, além do São Carlos Agora e outros parceiros. “Nossa meta é fazer um grande projeto e uma das maiores competições realizada na cidade”, disseram os diretores da LDSC. “A ideia é movimentar aproximadamente três mil a três mil e quinhentas pessoas por final de semana com as competições, além de aquecer a economia são-carlense”, finalizaram.

Leia Também