Liga de Futebol confirma início do Amadorzão e Master

Estádio municipal Zuzão será palco dos jogos do Amadorzão - Crédito: Lourival Izaque

A Liga de Futebol Amador de São Carlos, presidida por Luís Marcelo Rocha Ferreira, confirmou o início de dois campeonatos. A bola irá rolar no início do segundo semestre de maio. No total, 27 equipes estarão em ação.

A bola começa a rolar primeiramente pelo Campeonato Master que terá a presença de 14 equipes. A primeira rodada está prevista para o dia 17, um sábado. No dia seguinte, 13 equipes do Amador estarão em ação, com a realização da rodada inaugural.

De acordo com Luís Marcelo, durante esta semana será elaborada a tabela, bem como a definição das praças esportivas onde acontecem os jogos. O dirigente informou, ainda, que no segundo semestre acontece o Campeonato Varzeano. As equipes, porém, ainda não foram confirmadas.

Master

O Campeonato Master terá a participação de 14 equipes que foram divididas em dois grupos. Na primeira fase, após turno único dentro de cada grupo, se classificam os quatro melhores para as quartas de final. A partir dai o campeonato é eliminatório até definir o campeão da temporada 2025.

Buscam a consagração: Inter, Vitória, Delta, Aliança, Desportivo Central, Dínamo, São João Batista, Vasquinho, Fortaleza, Pinhal, Cruzeiro do Sul, Bandeirantes, Atlético Munique e Arsenal.

Amador

No Campeonato Amador, 13 equipes estão confirmadas em um grupo único. Na primeira fase jogam entre si e as oito primeiras seguem para as quartas de final. A competição passa a ser eliminatória até definir o campeão de 2025.

As equipes confirmadas são as seguintes: Jardim Gonzaga, Vasco, Zavaglia, Mairiense, Polêmicos, Os Prédios, Primos, Ponte Preta, Unidos da vila, SCBN, Tijuco Preto, Real São-carlense e Red Bull.

