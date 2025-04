Líderes se enfrentam pelo Campeonato Veterano na Faber

Ice Polar, na lanterna, tenta os primeiros pontos frente a WLM Engenharia - Crédito: Divulgação

A sexta rodada da primeira fase do Campeonato Veterano Clube Faber-Castell promete ser empolgante, com um jogo de líderes no cardápio. Três jogos estão previstos para este domingo, 27, a partir das 8h, no Cedrinho.

No campo 2, o jogo que chama a atenção, com os líderes Ultrazinco/Sra. Fome e Boni Centro Automotivo medindo forças.

As duas equipes possuem 10 pontos e estão nas duas primeiras colocações. O Ultrazinco está em primeiro lugar por ter apenas um melhor saldo de gols.

A rodada

Campo 1

8h – Ice Polar/ Drogaria Pepe x WLM Engenharia/Casa dos Portões

10h – Sanfer x G4

Campo 2

8h - Ultrazinco/Sra. Fome x Boni Centro Automotivo

Classificação

Leia Também