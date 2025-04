Líderes se enfrentam no Veterano da Faber

Compartilhar no facebook

G4 busca a vitória para assumir a ponta do Clube Faber - Crédito: Divulgação

A quarta rodada da primeira fase do Campeonato Veterano Clube Faber-Castell prevista para a manhã deste domingo, 13, no Cedrinho, promete, já que as quatro equipes melhores colocadas estarão se enfrentando. A probabilidade de a competição ter um novo líder é grande.

Hoje, o Ultrazinco/Sra. Fome está em primeiro lugar com 7 pontos e neste domingo pega o G4, que tem a mesma pontuação, mas está em segundo lugar. Outra partida que promete muita emoção reúne o Boni Centro Automotivo que também está com 7 pontos, mas em terceiro lugar, contra o Rio Training, quarto colocado com 6 pontos.

A rodada terá três jogos e a programação é a seguinte:

Campo 1

8h - Boni Centro Automotivo x Rio Training

10h - G4 x Ultrazinco/Sra. Fome

Campo 2

8h - WLM Engenharia/Casa dos Portões x Sanfer

Classificação

