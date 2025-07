Líderes jogam para manter a ponta na Champions Prata

Jockey Club, ponteiro do grupo B com 13 pontos vai jogar na Arena Cruzado Ibaté - Crédito: Divulgação

Se a Série Ouro chama a atenção, a Série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, “pega fogo”. Neste domingo, 6, será realizada a sexta e penúltima rodada da primeira fase, com várias equipes buscando a vitória de olho na classificação para a segunda fase.

Quatro delas, já classificadas, entrarão em campo para garantirem a liderança do torneio. Pelo grupo A, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, a partir das 13h30, o Cruz Azul, primeiro colocado do grupo A com 10 pontos, pega o Internacional, que está em 6º no grupo B com 6 pontos e precisa da vitória para continuar a ter chances de se classificar.

O Jockey Club, ponteiro do grupo B com 13 pontos vai jogar na Arena Cruzado Ibaté e a partir das 8h30 pega o Ynvictus, sem chances de classificação e lanterna do grupo A. O time ainda não somou pontos e busca a vitória.

Também na Arena Cruzado Ibaté, só que às 15h15, o Várzea City líder do grupo C quer manter os 100% de aproveitamento e vai encarar o União Aracity, terceiro colocado no grupo D com 7 pontos e precisa da vitória para se manter na zona de classificação.

Por fim, o Marola Sanka, primeiro colocado do grupo D com 9 pontos joga a partir das 15h15 no campo da UFSCar contra o Boca Juniors que está em segundo lugar no grupo C e praticamente classificado. Uma partida que promete muita emoção.

A rodada

Campo da UFSCar

15h15 – Marola Sanka x Boca Juniors

Campo da USP

8h – Caaso x Amigos City

10h – Barbaridade x Serse

13h30 – Boleiragem x Red Back

15h15 – Abdelnur x Redbull São Carlos

Arena Cruzado Ibaté

8h30 – Jockey Club x Ynvictus

13h30 – Simeão x R9 FC

15h15 – União Aracity x Várzea City

Campo do Distrito de Água Vermelha

13h30 – Esportiva São Carlos x Vila Prado

15h15 – Grêmio x Deportivo Sanka

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

13h30 – Internacional x Cruz Azul

15h15 – Cometa Cristão x Holanda

Classificação

