Líderes, Grêmio e Francana duelam no Luisão

21 Out 2020 - 06h54

Líderes do grupo 3, Grêmio São-carlense e Francana medem forças pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B. O jogo será a partir das 15h desta quarta-feira, 20, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

Mais uma vez a partida será realizada sem a presença do público devido ao protocolo de saúde elaborado pela FPF.

O técnico Marcus Vinícius relacionou 18 jogadores para a partida:

Goleiros: Lucas Alves e Everty

Laterais: Luan e Kaemerson

Zagueiros: Lucão, Luis Henrique e Ronald

Meio-campo: Kiko, Murilo, João Pedro, Orlando, Wesley e Neto

Atacantes: Cleitinho, Rodolfo, Wallace, Eduardo e Joãzinho.

A escalação oficial será confirmada uma hora antes da partida.

O jogo terá transmissão ao vivo pela internet pelo site mycujoo.tv e pela TV da Federação Paulista de Futebol.

Ainda pelo grupo 3, às 16h, no estádio Zezinho Magalhães, o XV de Jaú faz a sua estreia no torneio e recebe a visita da Matonense.

