Líder, Grêmio quer a vitória e ficar entre os melhores da Bezinha

Grêmio está completo e foca mais uma vitória: luta pelas primeiras colocações

Líder isolado do grupo 12 com 11 pontos, o Grêmio São-carlense entra em campo às 15h deste sábado, 22, para vencer o Rio Branco de Americana. A partida, válida pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B, será realizada no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O encontro, curiosamente, abriu a fase e em Americana, um 0 a 0 bem disputado. Mas agora, o técnico Marcus Vinícius quer a vitória. Terá inclusive todos os atletas à disposição.

Entretanto, faz mistério. Não revela a escalação e disse apenas que irá “definir a sua melhor equipes”. Questionado sobre a resposta, afirmou que o fato do Grêmio descansar no meio de semana devido a suspensão da partida contra o Fernandópolis pela FPF por “suspeita de manipulação de resultados”, fez com que os trabalhos fossem para recuperar os atletas.

“Estamos fazendo uma análise individual do desgaste de cada atleta. Vamos colocar em campo os que reúnem menos chance de se lesionar”, justificou.

A precaução gremista para este jogo tem um motivo especial. O Grêmio já está classificado entre os 16 melhores da Bezinha e a próxima meta é se classificar para as oitavas de final. Mas o técnico quer estar entre os melhores.

“Vamos buscar a vitória para terminarmos entre os quatro melhores colocados no geral. Isso nos dará a condição de fazer última partida em casa”, disse. Porém, ele vê dificuldades. “O Rio Branco é um adversário duro como os outros e foi montado para buscar acesso na divisão e tem uma camisa tradicional no Estado, além de atletas já rodados na divisão” emendou, salientando que o acesso a Série A3 move o grupo desde o início. “Agora vamos em busca desse acesso, cientes que cada fase passada mais difícil ficará competição”, finalizou.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 12

1. Grêmio, 11 pontos

2. Rio Branco, 8 pontos

3. Jabaquara, 8 pontos

4. Fernandópolis, 3 pontos

