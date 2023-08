Líder, Flávio Neto volta a acelerar no F-Racers

Flávio Neto acelera para manter a ponta na F-Racers - Crédito: Divulgação

O Kartódromo Internacional de San Marino, em Paulínia, recebe neste sábado, 26, a partir das 9h30h, a sexta etapa do F-Racers de Kart (as provas são transmitidas ao vivo pelo canal no Youtube https://www.youtube.com/@FRacersTV. A competição sofreu paralisação de aproximadamente um mês e agora pilotos de todo o estado voltam a acelerar forte.

Entre eles, o são-carlense Flávio Neto, 14 anos, que lidera a categoria Sprinter com 32 pontos. Logo atrás, com 30 estão João Fornaro e Henrique Pelaquim.

Com o intuito de manter (e ampliar) a liderança, Flávio está com um novo kart e passou o mês de recesso em treinos técnicos com o preparador Kel Borelli para se adaptar à nova forma de pilotagem e também manter a disciplina e foco para as próximas etapas, que devem ser ainda mais acirradas. A F-Racers é composta por dez etapas.

“Mantive ainda as atividades com o meu personal Maycon Douglas, com a finalidade de melhorar meu condicionamento físico. Para o retorno, tenho a consciência que agora preciso mais do que nunca ter ótimos resultados para manter-se em primeiro no campeonato e tem adversários fortes para superar”, disse em entrevista ao São Carlos Agora.

Leia Também