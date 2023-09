Líder do grupo B, Deportivo joga pela Liga Araraquarense

Deportivo tem mais um compromisso importante na noite desta segunda - Crédito: Divulgação

Com duas vitórias e um empate (ainda invictos), o Deportivo Sanka, já classificado para a segunda fase do campeonato da Liga Araraquarense de Futsal, tem mais um compromisso pela fase de classificação.

Com 8 pontos e na liderança do grupo B, irá enfrentar o Grêmio Virgens que está na quinta posição com 3 pontos. A partida será às 21h desta segunda-feira, 11, no ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara.

De acordo com a comissão técnica e jogadores da equipe a meta é buscar os 3 pontos, pois os Leões querem terminar a primeira fase na liderança do grupo e, paralelamente, manter a invencibilidade na competição.

