“Levamos pancadas, mas podemos dormir tranquilos”

Zé Vitor cobra a penalidade: gol que garantiu a vitória do Grêmio - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A expectativa era a melhor possível na estreia da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B. Mas as seguidas derrotas no Grupo 15 (0 a 1 para o Barbarense fora e 1 a 2 para o América em casa), fez com que uma tempestade baixasse sobre comissão técnica e jogadores do Grêmio São-carlense.

Mas nada como uma vitória convincente e o retorno do bom futebol fizesse com que o “céu de brigadeiro” retornasse aos bastidores do Lobo da Central. Tudo graças ao 1 a 0 em cima do Vocem, sábado, 5, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com o resultado, o Grêmio assumiu a terceira colocação e totaliza 3 pontos. O Barbarense soma 7, o América, 5 e o Vocem, lanterna, apenas 1.

Ao final do jogo o técnico Marcus Vinícius não escondia a satisfação. Porém, não escondeu a chateação pelas críticas que o grupo recebeu após duas derrotas. “A semana foi dolorida”, disse. “Mas lutamos, vencemos e podemos dormir tranquilos. Levamos pancadas durante três dias”, comentou. “Mas amanhã (segunda, 7), retornamos aos trabalhos. Mas quero parabenizar os meninos, a comissão técnica e os diretores que não mediram esforços. Além do apoio da torcida que nos incentivos durante toda a partida”, comemorou.

O treinador gremista garantiu que o time está vivo na Bezinha e no próximo domingo, 13, começa o segundo turno, em Assis. “Vamos em busca de pontos e somar 10 pontos, o número mágico para a classificação para o mata-mata. Mas o adversário é duro. O Vocem é candidato ao acesso”, ponderou.

