Letal, Grêmio encerra jejum e bate Matonense por 2 a 0

Edu Love comemora: atacante marcou o primeiro gol da vitória gremista em cima da Matonense - Crédito: Marcos Escrivani

A apresentação não foi um primor técnico, mas o Grêmio São-carlense fez o suficiente para vencer a Matonense por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira, 4, pela quinta rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série B.

Com o resultado do jogo realizado no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Grêmio foi a 8 pontos e está em terceiro lugar, ao lado do XV de Jaú, que folgou na rodada. A Matonense permanece com 3 pontos.

A Francana, que bateu a Internacional em Bebedouro por 3 a 1, foi a 13 pontos e está a um passo da classificação para a segunda fase. Já o adversário estacionou com 1 ponto e está eliminado.

GRÊMIO LETAL

O Grêmio fez uma boa partida, apesar das poucas chances de gol criadas ao longo dos 90 minutos. Desta vez, os atacantes não desperdiçaram as oportunidades e fez com que o Lobo fosse letal nas finalizações.

No primeiro tempo, a Matonense apresentou mais volume de jogo, chegou a incomodar o gol de Lucas Alves, mas o Grêmio fez 1 a 0 com um golaço de Edu Love que chutou forte da entrada da área.

Após o gol, o Grêmio teve mais posse de bola, mas sem muita criatividade e as chances foram poucas ao longo da etapa inicial.

No segundo tempo, até os 15 minutos, em busca do empate, a Matonense foi mais agressiva e teve duas boas chances.

Já a equipe do técnico Marcus Vinícius optou pelos contra-ataques e foi premiado aos 25 minutos e em uma excelente troca de passes, Joãozinho recebeu lançamento, ganhou da zaga e fez 2 a 0.

A partir daí, o Grêmio passou a dominar a partida, pois os atletas da Matonense sentiram o impacto do segundo gol. Porém o Lobo não conseguiu ampliar.

Aos 49 minutos aconteceu um grande problema para Marcus Vinícius: o atacante Rodolfo foi expulso. Derrubado na área, em um pênalti claro, o árbitro acreditou que ele teria simulado. Como já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e agora desfalca o time sábado, 7, em Franca, oportunidade em que o time encara a líder do grupo no estádio municipal Lancha Filho.

