Leões são-carlenses estreiam na Copa Record

Deportivo promete rugir alto na Copa Record - Crédito: Divulgação

Começa às 21h desta sexta-feira, 15, no ginásio municipal de esportes Oswaldo Cardoso, a caminhada do Deportivo Sanka na Copa Record de Futsal. O adversário será Descalvado. As duas equipes estão na chave 11 que tem ainda Águas da Prata. De acordo com o regulamento, as duas primeiras se classificam para a segunda fase.

A equipe irá representar São Carlos na competição e a meta estipulada pela comissão técnica é conseguir chegar nas fases decisivas e posteriormente tentar o título.

