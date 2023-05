Leões querem rugir alto para garantir classificação na Taça EPTV

SIGA O SCA NO

Deportivo encara Tambaú e joga pelo empate - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka tem o jogo mais importante do ano na noite desta quinta-feira, 4, pela segunda rodada (segunda fase) da Taça EPTV de Futsal.

A partir das 20h15 no ginásio municipal de esportes do Centro de Lazer e do Trabalhador, em Santa Cruz da Conceição, irá enfrentar Tambaú, pelo grupo 17.

As equipes que medem forças nesta noite lideram com 3 pontos. Itaqueri da Serra perdeu os dois jogos e está eliminado.

Para os Leões um empate basta. A equipe tem melhor saldo de gols. Já Tambaú tem que vencer. Quem se classificar, avança para a terceira fase (quartas de final). A partir daí a competição passa a ser eliminatória.

