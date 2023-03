Leoas “rugem” alto e goleiam na estreia da Copa Sul Minas

Leoas conseguiram um resultado expressivo em Nova Europa - Crédito: Divulgação

Uma estreia para lá de promissora na temporada 2023. Assim foi a primeira apresentação da equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka que estreou na noite de sexta-feira, 10, no ginásio municipal de esportes da Ponte e aplicou uma goleada de 8 a 2 no Nova Europa pela primeira rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Sul Minas.

Mesmo fora de casa as Leoas não se intimidaram e mostraram a força do futsal feminino de São Carlos e em toda a partida dominou as adversárias.

Com o resultado, a equipe ganhou um ânimo extra para a sequência da competição que promete ser acirrada e bem disputada.

