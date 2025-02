Leoas encaram As Poderosas na Copa Verão

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Jogadora comemora um dos gols da equipe na Copa Verão - Crédito: Divulgação

Invictas e com 100% de aproveitamento, as Leoas do Deportivo Sanka estarão em ação pelas quartas de final da Copa Verão de Futsal Feminino, que é realizado em Artur Nogueira.

A partir das 20h15 desta terça-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Maurício Sia, a equipe pega As Poderosas, de Limeira. O jogo é decisivo e vai definir a equipe classificada para a semifinal.

Com três vitórias no torneio, a equipe segue focada, segundo o técnico Rene Benacci. Porém, ele reconhece a força das oponentes, mas garante que o time vai buscar a vitória.

De acordo com Rene, as atletas se prepararam para o desafio e estão otimistas quanto a conquista de um resultado positivo.

“Sabemos da dificuldade de enfrentar As Poderosas. Esperamos apresentar um bom jogo, com algumas variações de atletas e jogadas nas quartas de final. Vamos fazer o nosso melhor para buscar o resultado’’, garantiu o comandante da equipe.

Leia Também