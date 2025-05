LDSC dá início oficial ao calendário 2025 com final eletrizante da Recopa

Zé Bebeu comemora a Recopa: título inédito para a galeria da jovem equipe amadora de São Carlos - Crédito: Jhonatan Celestino

A Liga Desportiva de São Carlos (LDSC) deu a largada oficial à temporada 2025 nesta quarta-feira, 21, com a final da Recopa no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Em campo, o Zé Bebeu — campeão da Série Ouro — enfrentou o Aracy, campeão da Copa São Carlos (títulos conquistados em 2024), numa partida emocionante que marcou o pontapé inicial das competições deste ano.

As duas equipes, apontadas como favoritas na disputa da Série Ouro deste ano, protagonizaram um jogo de muita intensidade. O Zé Bebeu saiu na frente ainda no primeiro tempo, após dominar as ações e pressionar o adversário, mas desperdiçando várias chances de ampliar o placar. O Aracy voltou melhor na segunda etapa, conseguiu o empate e levou a decisão para os pênaltis, onde brilhou a estrela do goleiro do Zé Bebeu, que garantiu a vitória de sua equipe e o título inédito da Recopa 2025.

Entrega de materiais e anúncio oficial de parceria

No intervalo da partida, a LDSC realizou a entrega simbólica dos materiais esportivos para as 44 equipes participantes das Séries Ouro (14 equipes) e Prata (30 equipes). Em discurso, o presidente da Liga, Neuto Aparecido, destacou a importância da união entre poder público e iniciativa privada para o fortalecimento do esporte local.

"Fortalecer a competição é sempre o principal objetivo da Liga. Hoje entregamos parte do material esportivo e seguimos trabalhando para oferecer mais qualidade e apoio às equipes. Sabemos que este é um ano atípico e o início não foi como esperávamos, mas com o apoio do secretário Fernando Carvalho e do prefeito Netto Donato, o esporte poderá crescer da forma que merece", declarou o dirigente.

Na ocasião, também foi anunciada oficialmente a nova identidade da competição: Bispo Ambiental Champions Cup – Série Ouro e Série Prata, fruto de uma parceria com a iniciativa privada.

Primeira rodada já neste domingo

A primeira rodada das competições será realizada neste domingo, 25, com partidas da Série Ouro programadas para os campos da Fazenda Itaguaçu, UFSCar, Vila Izabel e Arena Cruzado (Ibaté). Já a Série Prata terá jogos nos campos da USP, UFSCar, Zuzão, Vila Isabel, Água Vermelha e Arena Cruzado.

A temporada 2025 está oficialmente em andamento, e promete fortes emoções nos gramados da cidade.

Leia Também