LCN terá 27 atletas representando São Carlos em 2023

Equipe são-carlense está forte para os desafios da temporada - Crédito: Divulgação

A natação ACD (atletas com deficiência) de São Carlos tem metas ambiciosas para 203. A Liga Central de Natação (LCN) comandada pelo técnico Mitcho Bianchi vai estar presente nas principais competições do calendário brasileiro. Dentre eles o Circuito Caixa de Natação Paralímpica, campeonato brasileiro da modalidade, meeting paralímpico, além do campeonato paulista (inverno e verão). Duas prioridades para a temporada também foram destacadas: Jogos Regionais e Abertos do Interior (com a nova denominação Paresp).

Ao todo serão nove eventos esportivos e em todos estará a elite da natação paralímpica brasileira. Mitcho Bianchi, com treinos regulares na piscina da Fundação Educacional São Carlos (Fesc) prepara a equipe que promete surpreender.

De acordo com o competente técnico, o time é composto por 27 nadadores de sete cidades. 14 deles são de São Carlos. Há ainda duas novidades: Anderson Felipe Araújo de Almeida, na categoria S2 e Eduardo de Oliveira Lima na categoria S3 (classes baixas, onde há maior comprometimento motor). Tem ainda o retorno de Geórgia Afonso na categoria S10 e a permanência do multicampeão Ronystony Cordeiro da Silva que integra a Seleção Brasileira.

“As principais competições o Brasileiro (sete atletas conquistaram o índice), além dos Regionais e Abertos e Campeonato Paulista. A expectativa e estar entre os melhores do Estado de São Paulo”, disse. “Hoje as atividades estão nos treinos de base e recuperação física” comentou, salientando que há testes para novos atletas. Quem tiver interesse é só agendar através do fone 16 98123-5161”, emendou, salientando que o time tem o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de São Carlos, Unimed São Carlos, e das secretarias da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Infância e Juventude e Esportes e Cultura.

A EQUIPE

Integra o time são-carlense: Daniele Fernanda de Parolis, Isabella, Tane Comar, Jéssica Natália Marchesini, Mariana Martins, Rosilene Bertolucci, Georgia Cristina Affonso, Gabriel Pereira Purgatto, Henrique Sacomano Nasser, Jarbas Ferreira de Menezes Junior, Marcelo Franco, José Roberto Sylvestre Júnior, Matheus Mioto Teixeira, Pedro Pinheiro Fagian, Reginaldo Donizeti Limão, Ronystony Cordeiro da Silva, Sebastião Silva de Carvalho Júnior, Guilherme Aparecido Confella, Rhyan Henrique Araújo Pinto de Oliveira, Eduardo de Oliveira Lima, Daniel Aparecido Rodriguies, Gisele Terezinha dos Santos, Anderson Felipe Araújo de Almeida, André Roberto Adolfo, Diego Henrique Garbuio, Frank Sebastião de Oliveira Cesar, Gabriel Cimeão Rodrigues, Gabriel Conrado Borges de Lima.

