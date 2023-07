LCN se supera e conquista pódio no Paulista de Natação ACD

Equipe são-carlense de natação ACD mostrou força no Campeonato Paulista - Crédito: Divulgação

A natação ACD (atletas com deficiências) brilhou no Campeonato Paulista de Natação Paralímpica – Troféu Daniel Dias, realizado sábado, 15, no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo. Estiveram presentes as principais equipes do Estado, em uma competição caracterizada pelo alto nível técnico dos nadadores.

Com a orientação do técnico Mitcho Bianchi, a Liga Central de Natação (LCN) de São Carlos brilhou e obteve várias conquistas. Por equipe, ficou com a terceira colocação geral. Foi ainda a segunda melhor equipe classe visual e obteve ainda um segundo troféu: o de melhor equipe classe baixa da competição, tendo em Ronystony Cordeiro da Silva (S4) o melhor nadador classe baixa da competição.

As conquistas são-carlenses não pararam por ai: a LCN esteve por 39 vezes no pódio, individualmente e colocaram São Carlos em evidência, ao trazer para casa 18 medalhas de ouro, 17 de prata e 4 de bronze.

Ao final da competição, Mitcho mostrou toda sua satisfação ao definir a participação são-carlense no Paulista. “Estou muito feliz. Mesmo com o desfalque de quatro importantes nadadores, conseguimos colocar a natação ACD de São Carlos entre as melhores do Estado e do País. É uma satisfação muito grande em poder dar esta notícia. O desempenho de todos foi maravilhoso. Um misto de superação e resiliência”, definiu o técnico são-carlense.

