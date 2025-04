LCN retorna aos treinos e foca temporada com muitas conquistas

Time são-carlense retornou aos treinos e foca em temporada com muita ambição - Crédito: Divulgação

Mais uma modalidade esportiva são-carlense iniciou oficialmente as atividades em 2025. Trata-se da equipe de natação ACD (atletas com deficiências) da Liga Central de Natação (LCN), que chega com um time competitivo comandado por Mitcho Bianchi.

As atividades tiveram início com os treinos na piscina da Fesc e o time deverá estar presente nas principais competições do ano. A primeira é o Campeonato Paulista de Inverno, que será nos dias 3 e 4 de maio. “Vamos estar na seletiva nacional, Meeting São Paulo, Paresp (regional e estadual – antigos Jogos Regionais e Abertos), além de outros campeonatos”, disse Mitcho. “Estamos em busca de apoio financeiro e queremos representar nossa cidade. Manter o nível dos anos anteriores com a conquista de títulos. Sempre com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura”, disse.

Na ponta

Indagado sobre as reais condições da LCN na temporada, Mitcho garantiu que tem em mãos um grupo altamente qualificado. “Mantivemos a base dos anos anteriores e por isso acredito que poderemos sonhar com muitos pódios e aumentar a coleção de medalhas. Vamos brigar por pódio no Paulista e no Paresp. Acredito que temos um grupo para estar brigando sempre entre os primeiros da natação ACD do Estado”, finalizou o treinador são-carlense.

Leia Também