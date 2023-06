LCN quer São Carlos em destaque no Brasileiro de Natação ACD

SIGA O SCA NO

Natação ACD são-carlense busca novas conquistas no Brasileiro - Crédito: Divulgação

A piscina olímpica do Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, será palco de quinta-feira, 22 a sábado, 24, do Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica. São Carlos vai estar representada por dois nadadores, que integram a Liga Central de Natação (LCN) e são treinador por Mitcho Bianchi.

A princípio, a LCN iria com quatro nadadores ACDs. Porém, Henrique Nasser (problemas particulares) e Mariana Martins (problemas de saúde), tiveram que cancelar a presença. Desta forma, São Carlos estará presente com Ronystony C. da Silva (S4) e Anderson Felipe (S3).

Apesar dos desfalques de última hora, Mitcho Bianchi está otimista e disse que a expectativa é grande, salientando que ambos nadadores da LCN são experientes e frequentam o pódio com regularidade.

“A expectativa é de um bom desempenho e disputar medalhas. Desta forma, colocar São Carlos entre as melhores equipes do país. Estamos otimistas em poder manter o nível”, disse o técnico são-carlense.

Mitcho lembrou ainda que no evento anterior, a LCN esteve presentes com cinco atletas. Além de Rony, Anderson, Henrique e Mariana, Gabriel Purgato também competiu e ao todo foram conquistadas 11 medalhas. Um recorde são-carlense na competição. “Não vamos repetir a dose, mas com certeza vamos representar bem a natação paralímpica de nossa cidade”, finalizou.

