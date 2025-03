Ladeira abaixo, GrÃªmio soma mais um tropeÃ§o na A4

Mais um tropeço: Grêmio decepciona e volta a perder na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O início das atividades de forma tardia pode custar caro para o Grêmio São-carlense na temporada 2025. De um sonhado acesso a Série A3, o clube passa a se preocupar seriamente com o rebaixamento para a Série B.

Com uma campanha nada animadora no Campeonato Paulista da Série A4, o Lobo da Central voltou a decepcionar na tarde deste sábado, 1. Pela 11ª rodada, no estádio municipal Anacleto Campanella, foi envolvido pelo São Caetano e perdeu por 2 a 1, gols de Fábio Azevedo e Wemerson, um em cada tempo. Nos minutos finais, Felipe Rocha marcou contra.

Com o resultado, o Lobo permaneceu com 11 pontos e só um milagre fará com que chegue à zona de classificação para a segunda fase. O medo agora no clube é quanto ao rebaixamento, já que o ‘fantasma’ da Bezinha passa a assustar os bastidores gremistas.

No Grande ABC o Grêmio chegou a ter volume de jogo. Mas somente volume. Pouco perigo levou ao gol do Azulão que quando quis, passou em cima do tricolor são-carlense.

Como nas partidas anteriores, faltou criatividade e poderio de ataque para o Grêmio. Já o São Caetano mostrou muita efetividade durante os 90 minutos.

O jogo

Em comparação aos jogos anteriores, o primeiro tempo do Grêmio São-carlense foi mais eficiente e produtivo. Porém, pela frente o então vice-líder da A4, que mostrou uma equipe muito competitiva.

Na etapa inicial, o time de Marcus Vinícius criou duas boas chances. A melhor delas com Rafinha, aos 20 minutos. O atacante mostrou oportunismo e interceptou uma bola mal recuada pelo lateral Maurício. Mas ‘dormiu’ na hora do arremate e o goleiro Vinícius mandou para escanteio.

Já o Azulão mostrou que é sério candidato ao título. Teve as melhores chances e poderia ter uma vitória mais substanciosa. Mas ficou no 1 a 0, gol do atacante Fábio Azevedo. Veloz, recebeu lançamento do goleiro Vinícius, ganhou da zaga gremista na velocidade e fez uma pintura ao tocar por cobertura e enganar Lucas Alves, aos 13 minutos.

Fábio Azevedo, inclusive, foi o terror para os defensores do Grêmio. Ganhou todas as jogadas de ataque, principalmente quando era lançado em profundidade. Só ele perdeu três excelentes chances para ampliar.

Na contabilidade do jogo, 1 a 0 para o São Caetano na etapa inicial, foi pouco.

No segundo tempo Marcus Vinícius tentou mudar o panorama do jogo com a entrada de Alex Cícero no lugar de Caio Mello. Nos minutos iniciais deu a falsa impressão, já que o Lobo tinha volume de jogo, mas não tinha um ataque produtivo, como ocorreu em partidas anteriores.

O São Caetano optou por jogar no erro gremista e saia em rápidos ataques e logo aos 12 minutos, Hilário falou, Wemerson aproveitou e tocou na saída e Lucas Alves para fazer 2 a 0.

Após o gol, o São Caetano tratou de poupar os atletas e apenas tocava a bola, sem objetividade. Já o Grêmio aumentou ainda mais a posse de bola, mas sem efetividade. O meio campo improdutivo e o ataque inoperante ajudaram a tornar a etapa final monótona e sem emoção.

No apagar das luzes, mais por relaxamento, do que pressão, o Grêmio diminuiu após o zagueiro do Azulão, Felipe Rocha cabecear contra a própria meta, aos 44 minutos, fazendo 1 a 2 São Caetano.

