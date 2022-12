Karatecas do Projeto Social de Ibaté celebram a troca de faixa

Alunos que treinam na Academia Municipal e Pirâmide da Mata do Alemão participaram do evento - Crédito: Divulgação

Na última quinta-feira, 22, foi celebrada a entrega de faixa dos alunos do Projeto Educando com Karatê de Ibaté, com a participação dos 40 alunos que treinam na Academia Municipal e Pirâmide da Mata do Alemão.

O exame foi realizado nas dependências da Academia Municipal, com a presença do Hanshi/Mestre Takeo Kikutake "9° Dan" e dos professores: Carlos Orlando, Patrícia Mori, Fernando Acefe de Araraquara e de Diego Machado, da cidade de Nova Europa. “A graduação é sempre um momento de muito nervosismo para os karatecas, eles têm a missão de mostrar ali, em pouco tempo, o quanto evoluíram nos últimos meses de treino. Todos estão de parabéns, agora, precisam manter o ritmo de treinos e a disposição para avançar ainda mais”, destaca o professor Elcio Ferreira.

Após a entrega das faixas aos alunos, o Mestre Takeo outorgou o "6° Dan" de faixa preta ao professor Elcio Ferreira responsável pela modalidade no município.

O Secretário Adjunto do Esporte, Raul Seixas II Betune Pereira, aponta que essa graduação consagra o trabalho que vem sendo executado com os jovens e adultos ibateenses nos últimos 12 anos. "Hoje o Professor Elcio Ferreira está entre um dos Mais Graduados da Região e do Grupo da AWKI (Associação Wado Kii Kuu Kai Internacional), que tem vínculo com Entidades Internacionais no Japão e Europa" explicou.

Para mais informações é necessário entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer, por meio do telefone (16) 3343-2323.

Leia Também