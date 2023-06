Karatê de Ibaté dá show nas finais do Campeonato Paulista

Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira, 15, atletas do Projeto Social de Karatê de Ibaté visitaram o gabinete do prefeito municipal, José Luiz Parella.

Na ocasião, eles apresentaram ao chefe do Poder Executivo, as medalhas que foram conquistadas no último campeonato.

O professor Elcio Manoel contou que no domingo, 4, a equipe do Projeto Social de Ibaté "Educando com o Karatê", conquistou sete medalhas na final do Campeonato Paulista das categorias de base e primeira divisão. “Esse evento aconteceu no Ginásio de Esportes “Adib Moyses Dib”, na cidade de São Bernardo do Campo, promovido pela Federação Paulista de Karatê (FPK). O campeonato contou com a participação de 2.300 atletas do estado de São Paulo”, explicou.

A equipe ibateense, que é composta por alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, foi representada por 16 atletas e conquistou sete medalhas, sendo quatro de ouro, uma de prata e duas de bronze. “Kauã Menezes, Josué Levi, Weni Gabriel, Laura Neri e Livia dos Santos, foram os responsáveis pela conquista dessas medalhas”, destacou o professor Elcio Manoel. “Os atletas Josué Levi e Kauâ Menezes sagraram bicampeões paulistas, credenciando-os para disputar a divisão especial do Karatê Paulista de 2024”, completou.

Participaram do Campeonato os caratecas Mathias Ferreira, Maria Luiza Thomazzi, Heloisa Thomazzi, Rayne Kelvin, Adrian Cordeiro, Luis Buzzetti, Karla Julia, Ulisses Lugui, Leonardo Silva, Flavia Scopin e Julia Alves.

O secretário adjunto de Esportes, Raul Seixas II Betune Pereira, explica que o medalhista já tem vaga garantida para o Zona Sul do Campeonato Brasileiro, que acontece de 05 a 11de julho. “Esse campeonato acontece também na cidade de São Bernardo do Campo. É importante destacar que alguns dos nossos atletas ainda tem chances de serem convocados por índice técnico do ranking paulista que estão classificados”, apontou.

Zé Parella parabenizou os atletas pelos resultados e empenho nas competições. “A Prefeitura de Ibaté sempre estimulou o esporte e vocês têm conseguido ótimos resultados. Independentemente disso, todos já são vencedores por estarem no caminho certo e representam muito bem a nossa cidade. Vocês são motivo de orgulho para todos”, afirmou.

Leia Também