KaratÃª de IbatÃ© conquista medalhas e se destaca na Wado Cup Internacional em JaÃº

A equipe de karatê de Ibaté brilhou na Wado Cup Internacional, competição realizada na cidade de Jaú, reunindo atletas de alto nível técnico de diversas regiões do país e também competidores internacionais.

O evento, organizado pela ACAK com supervisão da Federação Paulista de Karatê, contou com a participação de aproximadamente 450 atletas, incluindo delegações de vários estados brasileiros e uma equipe da Itália.

Representando o município de Ibaté, os atletas tiveram excelente desempenho e conquistaram importantes resultados, evidenciando o alto nível técnico da equipe e o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Resultados da equipe de Ibaté:

Ouro – Josué Levi (luta)

Ouro – Júlia Alves (luta)

Prata – Flávia Scopim (luta)

Bronze – Rhuan Francisco (luta)

Bronze – Heloísa Thomazzi (kata)

Um dos grandes destaques foi a dobradinha na categoria feminina de 16 e 17 anos, com Júlia Alves conquistando o ouro e Flávia Scopim ficando com a prata, resultado que reforça a força da equipe feminina de Ibaté.

Outro destaque foi o atleta Josué Levi, campeão na categoria sênior acima de 75 kg, após vencer quatro adversários de alto nível até chegar ao título.

Agora, a equipe segue em preparação para a fase final do Campeonato Paulista de Karatê, que será realizada entre os dias 9 e 12 de abril, na cidade de São Bernardo do Campo, reunindo os melhores atletas classificados de todo o estado.

De acordo com o técnico Sensei Élcio Ferreira, a equipe está confiante para o próximo desafio. “Estamos treinando forte e os resultados da Wado Cup mostraram que estamos no caminho certo. A expectativa é de boas lutas e novas medalhas para Ibaté”, destacou.

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