Karatê conquista dois troféus nos Regionais

Karatê são-carlense brilhou nos Regionais - Crédito: Miltinho Marchetti

Os Jogos Regionais terminaram domingo, 24, em Lençóis Paulista, e o karatê de São Carlos fez bonito. Os combates foram realizados sexta-feira, 22, durante todo o dia.

Sob a coordenação técnica de Carlos Reinaldo de Mattos, a equipe são-carlense brilhou. O masculino ficou em 3º lugar no geral e o feminino, vice-campeão.

Marciano Domar foi ouro no kata individual; Reinaldo, Fumaça e Lucas, segundo lugar no kata por equipe; Guilherme Barbosa, 3º lugar na luta até 60 quilos; Leonardo Golineli, campeão na luta até 67 quilos; Rafael Cândido foi bronze na luta até 84 quilos; Lucas Lunardeli também bronze na luta categoria pesado. Reinaldo, Lucas, Guilherme Ferrite, Guilherme Barbosa, Leonardo e Rafael, bronze na luta por equipes

No feminino, Bianca Nakashima foi ouro no kata individual. Pollyana bronze na luta até 61 quilos; Rafaela Nicolete, bronze na luta até 68 quilos; Karol Miglirini foi ouro na luta acima de 68 quilos e Marina Ferri, ouro no absoluto. Marina, Rafaela, Pollyana e Karol, bronze na luta por equipes.

