Juventude tira os 100% do Douradense na Champions Cup

União Douradense empatou, mas permanece na ponta da Ouro - Crédito: Divulgação

Com muita emoção, aconteceu na manhã de domingo, 29, a quinta rodada da primeira fase da Champions Cup, Série Ouro. Foram sete partidas do torneio, promovido pela Liga Desportiva de São Carlos.

A partida que chamou a atenção, envolveu o líder União Douradense e Juventude. As equipes empataram em 1 a 1 e desta forma terminou com os 100% de aproveitamento da representação de Dourado que continua na primeira colocação, com 13 pontos. Já o adversário, foi para a 7ª colocação e soma após cinco jogos, 7 pontos.

Resultados

Zé Bebeu 1 x 1 Pé na Porta

Botafogo 1 x 2 Atlético Munique

Tijuco Preto 4 x 1 Paulistano

União Douradense 1 x 1 Juventude

Pakabá 3 x 4 Aracy

Mulekes de Villa 0 x 2 Santa Angelina

Prohab 2 x 3 Milan

