Judocas são-carlenses participam de três competições em dois dias

Judô são-carlense aumentou coleção de conquistas em torneios estaduais - Crédito: Divulgação

Os judocas são-carlenses da Fábrica de Campeões tiveram um final de semana agitado e produtivo, ao participarem de três competições de nível estadual em apenas dois dias.

A primeira foi no sábado, 17. O disputadíssimo Campeonato Paulista de Veteranos da FPJ, ocorrido no Ipanema Clube, em Ribeirão Preto. A atleta Juliana Rodrigues de Oliveira sagrou-se campeã na categoria até 48kg. Diego Calcini Liberato foi vice-campeão da categoria até 100kg. Já Nulian Robson de Souza conquistou o bronze na categoria até 90kg e Luís Guilherme Pennati também ficou em terceiro lugar na categoria até 100kg. Com essa participação os atletas estão entre os melhores do estado em suas categorias.

A segunda competição foi domingo, 18. Pela manhã, em Santo André, na final do judô nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, São Carlos foi representada por Arthur Occhiena Floreoto Bassi da Escola Estadual Arlindo Bitencourt. Ele sagrou-se vice-campeão, perdendo na decisão dos árbitros na categoria sub15 pesado. Arthur chegou na final ganhando duas lutas por ippon, ponto máximo no judô. Por detalhes não conquistou o ouro.

A terceira competição também foi em Santo André, no período da tarde, quando ocorreu a etapa estadual do JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), considerada a maior competição universitária da América Latina, envolvendo todos os estados e o Distrito Federal. As etapas estaduais são classificatórias para a fase nacional, onde estão apenas os campeões.

São Carlos estava representada pelos atletas Matheus Nunes Rurali estudante de Engenharia Mecânica da USP e Caio Satoshi Furuya da Cunha estudante de Educação Física da Unicesumar. Matheus foi vice-campeão após três lutas e Caio, terceiro colocado também após três lutas. A competição contou com atletas de alto nível e buscavam vaga para final nacional.

“Esses e os demais atletas da Fábrica de Campeões seguem firmes nos treinamentos, visando o próximo desafio que será os Jogos Regionais, em Lençóis Paulista. Os atletas estão bem preparados, porém nossa equipe é composta por experientes e jovens que ainda estão em fase de formação. Mesmo assim julgamos importante coloca-los na equipe, pois é uma forma de prepara-los para os próximos anos. Temos ótimas expectativas para os Jogos Regionais e Abertos desse ano”, disse o técnico e professor Sebá.

Leia Também