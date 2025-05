Judocas de São Carlos se destacam no Open Sul-Americano de Veteranos

São-carlenses conquistaram resultados expressivos no Open Sul-Americano de Veteranos - Crédito: Divulgação

Atletas da Associação de Judô Tigre/Sindspam representaram com garra São Carlos no Open Sul-Americano de Veteranos, realizado recentemente em Assunção, no Paraguai. A competição reuniu em torno de 280 judocas de diversos países da América do Sul, promovendo integração e alto nível técnico entre os participantes.

Destaque para as atletas Ana Paula Silva Rossi, que conquistou o vice-campeonato na categoria F4 Pesado, e Susan Gleice Marim, também vice-campeã na categoria F3 Meio-Médio. Ambas demonstraram excelente desempenho, enfrentando adversárias experientes e elevando o nome da equipe no cenário internacional.

O judoca Laricio Alberto S. da Silva também marcou presença na competição, participando com determinação, embora não tenha conquistado colocação no pódio.

A participação no evento só foi possível graças ao apoio da Secretaria Municipal de Esportes e do Sindspam, aos quais os atletas expressam seus sinceros agradecimentos. O incentivo dessas instituições é fundamental para que o esporte continue crescendo e formando exemplos de dedicação, disciplina e superação.

