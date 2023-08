Judocas de São Carlos se classificam para final do Campeonato Paulista Aspirante

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense fez bonito na competição realizada em Amparo - Crédito: Divulgação

A cidade de Amparo foi sede do Campeonato Paulista Fase Inter Regional da Classe Aspirante de Judô no último sábado, 26. A categoria é formada por atletas até faixa verde, por idade e peso e a competição envolve atletas das regiões de Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos. Aproximadamente 500 atletas participaram do evento e os três primeiros colocados em suas respectivas categorias garantiram vaga para final estadual.

Sete judocas são-carlenses da Fábrica de Campeões participaram e cinco conquistaram a vaga para a decisão.

Foram campeões:

Arthur Occhiena Floreoto Bassi, sub 15, até 81kg;

Carolina Lancerotti de Deus, sub18, até 57kg;

Vice-campeões:

Maria Eduarda Bernardes da silva, adulto, até 63kg;

Raphaeli Morais De Freitas, sub15, até 63kg;

Yasmim Borges, sub18, até 52kg;

Gabriel Faria Machado, sub18, até 66kg e José Carlos Colombera, sub 18, até 66kg, após três lutas, perderam nos detalhes na disputa do terceiro lugar, mas ainda terão uma chance de buscar a vaga no Paulista através da Campeonato Open Ajinomoto que acontecerá em setembro em Aguaí.

Os atletas são treinados e foram acompanhados pelo técnico Sebastião Alexandre Cunha que integra a Secretaria de Esportes e Cultura (Smec) e pelo professor e atleta Caio Satoshi, da Fábrica de Campeões.

