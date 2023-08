Judocas de São Carlos garantem vaga na final do Campeonato Paulista

São-carlenses tiveram boa participação na competição em Ribeirão Preto - Crédito: Divulgação

Aconteceu no sábado, 19, nas dependências do Ipanema Clube, em Ribeirão Preto, o Campeonato Paulista Fase Inter Regional. Atletas das classes sub13, sub15 e sênior da primeira divisão, de três regionais distintas, disputaram as vagas para a final do Campeonato Paulista de Judô que acontecerá em setembro em São José dos Campos.

Cinco atletas da Fábrica de Campeões disputaram as vagas: Caio Satoshi e Rafhael Szerman, da classe sênior das categorias até 81kg e 90kg respectivamente, após quatro lutas disputadíssimas, perderam na disputa de terceiro lugar. Vinicius Cavicchiolli Okido da classe sub13, perdeu devido a uma fratura no antebraço (já está se recuperando).

Os dois atletas que conquistaram a vaga para a final estadual foram Luís Guilherme Pennati, que conquistou a prata na categoria sênior até 100kg e Nulian Robson de Souza que ficou com a terceira colocação também na categoria até 100kg.

Tanto os dois atletas classificados, quanto os demais atletas da equipe, seguem firmes nos treinamentos técnicos e físicos tendo em vista as competições oficiais que ainda estão por vir ainda em 2023, sendo os Jogos Abertos do Interior a principal delas, que acontecerão na primeira quinzena de outubro em São José do Rio Preto.

