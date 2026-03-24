Judocas de SÃ£o Carlos brilham e conquistam trÃªs medalhas na Copa SÃ£o Paulo

No último dia 14 de março, o Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo, recebeu a Copa São Paulo – fase Aspirantes, reunindo atletas de diversas cidades do estado. Representando São Carlos, a equipe Fábrica de Campeões/SMESP participou com sete judocas, sob a orientação do professor Caio Cunha, atleta da equipe oficial do município em competições como os Jogos Regionais e Abertos.

O destaque ficou para a conquista de três medalhas. Arianny Christinny Rocetão sagrou-se vice-campeã na categoria adulto até 57kg, com três vitórias e grande controle emocional. Já Gabriel Faria Machado garantiu a medalha de bronze na categoria adulto até 100kg, ficando próximo da final após decisão por detalhes técnicos. Guilherme Bezerra da Costa também conquistou o bronze, após quatro lutas intensas ao longo da competição.

A participação também foi marcada por momentos de superação, como a estreia dos irmãos Otto Accorsi Mazari, de 9 anos, e Mirela Accorsi Mazari, de 7, que enfrentaram o nervosismo de competir em um evento de grande porte. Alice Occhiena Floreoto Bassi, de 13 anos, e Heron Ulisses da Silva tiveram bom desempenho e chegaram até as quartas de final.

De acordo com o professor Caio Cunha, a evolução da equipe é resultado direto da disciplina e dedicação dos atletas. Ele destacou ainda que o calendário segue com importantes competições, como o Inter-Regional, o Campeonato Paulista e o Open Ajinomoto, aumentando a expectativa por novos resultados positivos.

A equipe também agradeceu o apoio da Prefeitura de São Carlos, responsável por viabilizar o transporte dos atletas, garantindo a participação no evento oficial da Federação Paulista de Judô.

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