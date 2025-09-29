Judocas da Associação Tigre/Sindspam dão show no Campeonato Inter Regional e conquistam vagas para o Paulista

Sabrina Rossi brilhou e trouxe uma prata para casa - Crédito: Divulgação

O tatame de Campo Limpo Paulista foi palco de emoção, superação e grandes conquistas neste fim de semana. Representando São Carlos com garra e disciplina, os atletas da Associação Tigre/Sindspam brilharam no Campeonato Inter Regional de Judô, competição que serve como seletiva para o Campeonato Paulista da categoria Aspirantes.

Com muito empenho, os judocas mostraram a força do treinamento aliado à determinação, trazendo para casa importantes resultados. O desempenho da equipe não apenas garantiu vagas na próxima etapa, como também reforçou o espírito de união e crescimento que marca a trajetória da Associação.

Classificados para o Campeonato Paulista

• Sabrina Rossi – vice-campeã

• Uriel Uatazi – vice-campeão

• João Miguel Ribeiro – 3º lugar

• Ana Luiza Sabino – 3º lugar

• Endreu Oliveira – 3º lugar

Mas a festa não parou por aí. Outros atletas também demonstraram coragem, entrega e evolução técnica, alcançando resultados expressivos, ainda que fora da zona de classificação:

Demais resultados

• 5º lugar – Alan Rogério

• 5º lugar – João Pedro

• 5º lugar – Maria Luiza

• 7º lugar – Gabriel Borges

O treinador e a diretoria da equipe destacaram que cada ponto conquistado é fruto de muito trabalho nos treinos, disciplina e resiliência. O judô, mais do que uma modalidade esportiva, é um caminho de formação pessoal, e isso se reflete no comportamento de cada atleta dentro e fora do tatame.

A Associação Tigre/Sindspam parabeniza todos os judocas pela entrega e dedicação. Aos que avançaram para o Paulista, fica a torcida por mais vitórias. Aos que não conquistaram a classificação, o orgulho pelo esforço e a certeza de que cada desafio é um degrau na caminhada rumo a novos objetivos.

O nome de São Carlos segue ecoando com força no judô paulista, graças à determinação dessa equipe que representa, com honra, disciplina e paixão, o verdadeiro espírito esportivo.

