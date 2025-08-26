Judocas brilham no Campeonato Brasileiro de Veteranos e conquistam quatro medalhas

A cidade de Barueri, recebeu, nos dias 23 e 24 de agosto, a elite do judô veterano nacional para o Campeonato Brasileiro de Veteranos, promovido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ). O evento reuniu 394 competidores de todo o país e consagrou a equipe Fábrica de Campeões/SMEsp, que voltou para casa com um saldo de quatro medalhas – uma de ouro, duas de prata e uma de bronze.

Ouro no tatame

O grande destaque foi Paulo Sergio Segatelle (M4, até 90kg), que reafirmou sua superioridade na categoria. Com uma campanha impecável, venceu todas as lutas por ippon, o golpe perfeito do judô, garantindo a medalha de ouro em uma chave com nove competidores.

Pratas de peso e superação

Na categoria M3, acima de 100kg, Luís Guilherme Pennati mostrou técnica e força em disputas equilibradas. Após vencer combates intensos, chegou à final e, em uma luta decidida nos detalhes, conquistou a medalha de prata.

Já Juliana de Oliveira Rodrigues (F4, até 52kg) competiu em condições adversas, enfrentando uma forte crise de sinusite. Apesar da limitação física, venceu uma luta com garra e garantiu também a prata, demonstrando grande espírito de superação.

Bronze em chave disputada

Fechando o quadro de medalhas, Nulian Robson de Souza (M2, até 100kg) brilhou em uma categoria com 12 competidores e conquistou o bronze após lutas duríssimas.

Trabalho em equipe

Os técnicos Caio Cunha e Sebá destacaram o comprometimento do grupo e o reflexo do trabalho contínuo.“Já esperávamos que eles fizessem uma boa competição, devido à constância nos treinamentos e aos ótimos resultados que vêm acumulando desde o início do ano. A conquista deles é a conquista de toda a equipe que treina junto diariamente. Estão de parabéns pelo esforço”, celebraram.

Com os resultados, a Fábrica de Campeões/SMEsp consolida-se entre as principais equipes de veteranos do país, reafirmando seu espaço no cenário nacional do judô.

