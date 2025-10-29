Judoca São Carlense conquista bronze no Paulista em São Bernardo

A cidade de São Bernardo do Campo foi palco, nos dias 25 e 26 de outubro, das finais dos Campeonatos Paulista Aspirante e Sênior da Divisão Especial, reunindo os melhores judocas do estado de São Paulo. A equipe da Fábrica de Campeões/SMEsp marcou presença com cinco atletas e trouxe para casa mais uma medalha importante na temporada.

Destaque no Aspirante com medalha para São Carlos

No Campeonato Paulista Aspirante, o grande destaque da equipe foi Yasmim Borges, que competiu na categoria adulto até 52 kg. Após quatro lutas duras, ela conquistou a medalha de bronze, encerrando o ano com mais um pódio expressivo. Yasmim já havia sido campeã da Copa São Paulo, consolidando uma temporada de excelentes resultados.

Também no Aspirante, Guilherme Costa (sub-18 até 81 kg) representou bem a Fábrica de Campeões ao avançar até as quartas de final.

Representantes na elite do judô paulista

Pela Divisão Especial Sênior, três atletas estavam classificados. José Iasbeck (até 81 kg) alcançou as quartas de final, enquanto Mayrha Lucato (até 63 kg) ficou muito próxima do pódio, caindo apenas na disputa pela medalha de bronze após três combates equilibrados. Paulo Segatelle (até 90 kg) não pôde competir devido a problemas de saúde.

Os judocas foram acompanhados pelos técnicos Caio Cunha e Sebá. “O Campeonato Paulista é uma das competições mais fortes do Brasil, pois São Paulo concentra o maior número de praticantes e equipes de alto rendimento”, destacou o professor Sebá. “Dentro desse cenário, tivemos um ano repleto de conquistas nas categorias sub-18, sub-21, sênior e veteranos. Parabenizo e agradeço a todos que estiveram juntos conosco.”

Próximo desafio em nível nacional

A temporada ainda não acabou: José Guilherme Iasbeck e Mayrha Lucato já se preparam para o próximo compromisso. No dia 8 de novembro, eles embarcam para Belo Horizonte (MG), onde disputarão o Troféu Brasil Interclubes, evento organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), reunindo atletas de alto rendimento de todo o país.

Leia Também