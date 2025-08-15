Judoca são-carlense conquista bronze no Paulista e garante vaga no Brasileiro

O atleta Matheus Nunes Rurali, da equipe Fábrica de Campeões/SMESP, conquistou a medalha de bronze na final do Campeonato Paulista Júnior – Divisão Especial, realizada no último dia 9 de agosto, no Ginásio Poliesportivo Municipal Adib Moises Dib, em São Bernardo do Campo.

Representando São Carlos na categoria até 81 kg, Rurali foi acompanhado pelo técnico Sebastião Alexandre da Cunha. A competição é considerada uma das mais fortes do país, reunindo os melhores judocas do Estado de São Paulo — referência nacional na modalidade. Na chave do são-carlense, estavam 17 atletas classificados nas etapas anteriores.

Rurali disputou cinco lutas, vencendo quatro com superioridade. A única derrota foi na semifinal, diante do atleta da Seleção Brasileira de Judô, Enzo Tromibini. Com o resultado, o judoca manteve a liderança do ranking paulista, graças à excelente campanha na temporada 2025.

A posição de destaque no ranking garantiu a vaga para o Campeonato Brasileiro de Judô, que acontecerá nos dias 6 e 7 de setembro, em Caxias do Sul (RS).

O técnico Sebastião Cunha destacou a importância da conquista: “Para nós é motivo de muito orgulho termos dois atletas em primeiro lugar no ranking estadual: o Arthur Bassi, na classe sub-18 até 90 kg, e o Matheus Rurali, na classe sub-21 até 81 kg. Esse resultado é fruto do comprometimento de toda a equipe, do trabalho conjunto com o professor Caio Cunha e, principalmente, da dedicação e disciplina desses dois atletas, que são muito focados e esforçados.”

