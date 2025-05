Judoca de São Carlos é vice-campeão paulista na Divisão Especial

Arthur Bassi ao lado do técnico Sebá: vice-campeão paulista - Crédito: Divulgação

Com a presença dos melhores atletas do Estado, Itapecerica da Serra recebeu no sábado, 24, a final do Campeonato Paulista da Classe Sub-18 de Judô, reunindo os atletas classificados no inter-regional.

Representando São Carlos, Arthur Occhiena Floreoto Bassi, atleta da Fábrica de Campeões/SMEC, participou na categoria até 90kg, após conquistar a vaga participando do Campeonato Inter Regional.

Arthur realizou cinco lutas intensas, enfrentando competidores de renomados clubes paulistas, na final, enfrentou um atleta do Clube Paineiras do Morumbi e conquistou o vice-campeonato.

A luta começou com uma troca de pegadas bastante acirrada, mas, por volta dos dois minutos de combate, Arthur torceu o joelho ao defender uma entrada do oponente. Com um estiramento no ligamento colateral medial, não conseguiu continuar a luta, encerrando a disputa na segunda colocação.

Embora o ouro não tenha vindo nesta competição, Arthur é atualmente o campeão do ranking estadual. Ele também conquistou vaga como representante de São Paulo no Campeonato Brasileiro, cuja data e local serão divulgados em breve.

