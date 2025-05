Judoca de São Carlos é o número um no ranking paulista

Arthur (centro) defenderá seu título na final do Campeonato Paulista sub18 da Divisão Especial - Crédito: Divulgação

O judoca Arthur Occhiena Floreoto Bassi, representante de São Carlos, conquistou a primeira colocação no ranking estadual da primeira divisão na categoria sub18 até 90kg. Sua trajetória começou aos oito anos, nas aulas ministradas pelo professor Sebá na Escola de Esportes da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec), em parceria com a ADC Fábrica de Campeões.

Nos últimos quatro anos, Arthur treinou sob a orientação do professor Caio Cunha, filho de Sebá, responsável tanto pelo seu desenvolvimento técnico quanto pela preparação física. Há dois meses, passou a integrar o Centro de Excelência de São Bernardo do Campo, onde treina com atletas selecionados de todo o Estado, sob a supervisão de treinadores que foram atletas olímpicos e várias outras referências no judô brasileiro. Essa mudança visa potencializar ainda mais seu rendimento.

Entre suas conquistas destacam-se o título de Campeão Paulista na Divisão Aspirante em 2022, uma medalha de bronze no Meeting Interestadual em Santa Catarina, em 2023, o vice-campeonato na Seletiva para o Brasileiro Regional e, mais recentemente, o título de Campeão no Open Ajinomoto em 2025.

No próximo sábado, 24, Arthur defenderá seu título na final do Campeonato Paulista sub18 da Divisão Especial, em Itapecerica da Serra. A competição será uma oportunidade para buscar o seu lugar mais alto no pódio e garantir a classificação para o Campeonato Brasileiro.

As conquistas do judoca são resultado de muita dedicação, disciplina e apoio incondicional da família, parceiros de treinos, professores e da Secretaria de Esportes, que sempre esteve ao seu lado, contribuindo com transporte, taxas e o Bolsa Atleta, apoio fundamental para que Arthur continue treinando e evoluindo em busca do sonho olímpico.

