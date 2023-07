Judô de São Carlos é vice-campeão geral dos Regionais

Judô de São Carlos surpreendeu nos Regionais - Crédito: Miltinho Marchetti

A equipe de judô (masculino e feminino) de São Carlos, comandada pelo técnico Sebá, obteve ótimos resultados nos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista, conquistando o troféu de prata na classificação geral.

A medalha inédita desse ano foi para o kata feminino, da dupla Carolina Lancerotti de Deus e Juliana de Oliveira Rodrigues, faixas verde e laranja respectivamente, que ficaram com a medalha de bronze por pouca diferença de pontos, mas foram elogiadas pelos professores do evento pela qualidade do nage apresentado, tendo em vista que ambas ainda são faixas coloridas e competiram com outras duplas de faixas pretas.

Além da dupla, outros jovens atletas participaram pela primeira vez, como José Carlos Colombera que é faixa amarela e disputou a categoria até 60kg ficando em 5º lugar e Yasmim Borges que é faixa azul e ficou com a prata na categoria até 52kg. Com 17 anos, ambos fazem parte da nova geração de judocas do município.

Entre os veteranos em Regionais e os jovens iniciantes, a equipe foi formada por 80% com atletas de São Carlos e 20% com reforços convidados, como Diego Liberato, Peterson Mello, Erika Andrade e Flavia Rodrigues.

O quadro de medalhas ficou assim:

FEMININO

(vice no geral ficando atrás de Jaú)

Juliana de Oliveira Rodrigues - Campeã até 48kg

Yasmim Borges – Vice-campeã até 52kg

Carolina de Deus – Vice-Campeã até 57kg

Flavia Rodrigues – Campeã até 63kg

Erika Andrade – Campeã até 78kg

Erika Andrade – Campeã da Categoria Absoluto

Juliana e Carol – Terceiro colocado no Nage No Kata

MASCULINO

(vice na contagem geral ficando atrás de Botucatu)

Caio Satoshi Furuya da Cunha – Vice-Campeão até 81kg

Peterson do Mello – Vice-Campeão até 90kg

Luís Guilherme Pennati – Vice-Campeão até 100kg

Ruan Felipe Oliveira Neves – Vice-Campeão acima de 100kg

Equipe – Vice-Campeã

Luís Guilherme e Pedro Petrini Moya – Vice-Campeões no Nage No Kata

