segunda, 27 de outubro de 2025
Esportes

Jovens talentos de São Carlos viajam para testes no Corinthians

27 Out 2025 - 12h04Por Jessica Carvalho R
Três jovens atletas de São Carlos estão vivendo um momento especial em suas carreiras no futebol. Marcos Puyol, Kaleo Moreira e Davi Luccas, que integram as categorias Sub-10 e Sub-11 do Flamingo/São Carlos F.C., viajam nesta segunda-feira (27) para São Paulo, onde irão participar de uma semana de testes nas categorias de base do Sport Club Corinthians Paulista.
 
Os garotos seguem para o tradicional Centro de Treinamento no Parque São Jorge, local responsável pela formação de grandes estrelas do futebol brasileiro. Durante o período de avaliação, eles serão observados por profissionais do clube, passando por treinamentos técnicos, físicos e táticos ao lado de outros jovens promissores.
 
A oportunidade é vista como um importante passo rumo ao sonho de seguir carreira no esporte. A equipe técnica do Flamingo/São Carlos F.C. destacou o empenho e a dedicação dos atletas, que vêm se destacando pelos bons resultados e pela evolução constante dentro de campo.

