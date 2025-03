Jovens da FundaÃ§Ã£o Casa de SÃ£o Paulo, SÃ£o Carlos e Itapetininga avanÃ§am Ã s semifinais do campeonato de futebol

Compartilhar no facebook

Quatro equipes avançaram para as semifinais da 20ª Copa Casa de Futebol e seguem na disputa pelo título estadual. Os adolescentes da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) Mário Covas e Juquiá (ambos da capital paulista), além de São Carlos e Esperança (Itapetininga), garantiram a classificação ao vencerem seus jogos nas quartas de final. Agora, eles se preparam para os duelos decisivos, que serão realizados nesta quarta-feira, 19, em um campo profissional em Santana de Parnaíba.

As partidas foram disputadas em dois dias. Na última terça-feira, 11, na capital paulista, o Casa Mário Covas venceu o Casa Santo André II por 2 a 0, enquanto o Casa Juquiá derrotou o Casa Tamoios (São José dos Campos) por 3 a 1. Já na quinta-feira, 13, em Santa Bárbara d’Oeste, o Casa São Carlos venceu o Casa Vitória Régia (Lins) por 5 a 2, e o Casa Esperança (Itapetininga) garantiu sua classificação ao vencer o Casa Morro Azul (Limeira) por 6 a 3.

A gerente de Educação Física e Esporte da Fundação Casa, Janaina de Brito Asprino, ressaltou os benefícios do torneio para os jovens. “Além de proporcionar momentos de lazer e integração, o campeonato estimula valores essenciais, como trabalho em equipe, respeito e disciplina. A cada edição, percebemos o impacto positivo do esporte na formação desses adolescentes”, destacou.

Com os resultados, as semifinais terão os seguintes confrontos: Casa Mário Covas x Casa São Carlos e Casa Juquiá x Casa Esperança. A Federação Paulista de Futebol (FPF) apoiará as partidas decisivas, fornecendo arbitragem profissional e bolas oficiais.

“O futebol é uma paixão para muitos desses jovens e, por meio do torneio, eles vivenciam essa experiência de forma saudável. O esporte tem um papel fundamental na construção de novos caminhos para esses adolescentes”, enfatizou a presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto.

Copa Casa de Futebol

A Copa Casa de Futebol é o maior campeonato de futebol masculino no Brasil voltado para adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação. Realizada anualmente desde 2005, com exceção de 2021, quando foi suspensa devido à pandemia de Covid-19, a competição acontece em duas etapas: regional e estadual.

Na etapa regional, os centros socioeducativos competem dentro de suas divisões regionais, e os campeões avançam para o estadual. Já na etapa estadual, organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação Casa, as oito equipes classificadas disputam quartas de final, semifinais e final, seguindo o formato eliminatório até a definição do campeão.

