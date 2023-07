Jovem time de vôlei feminino vence Macatuba com autoridade nos Regionais

Equipe são-carlense começou Regionais com um brilho intenso: 2 a 0 em Macatuba - Crédito: Miltinho Marchetti

A equipe tem média de idade de 16 anos e disputa a categoria sub21. Mas o jogo apresentado foi de gente grande. Desta forma, a equipe de vôlei feminino da AVS/Smec estreou nos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista.

Na tarde desta terça-feira, 18, no ginásio municipal de esportes Toniquinho, com muita autoridade, bateu Macatuba por 2 sets a 0, com convincentes parciais de 25/16 e 25/14.

Na tarde desta quarta-feira, 19, a partir das 15h, na mesma praça esportiva, terá pela frente a representação de Itapuí e caso conquiste nova vitória, praticamente garante presença na segunda fase dos Regionais.

Feliz e com certa dose de surpresa, a técnica Sandra Mara Leão não escondeu a sua satisfação. “Começar com vitória é muito bom. Ainda mais porque temos um grupo bem jovem e que disputa os Regionais pela primeira vez. As jogadoras estavam nervosas e ansiosas. Mas conseguiram controlar a tensão inicial e venceram. É um grande resultado para começar bem uma competição muito disputada”, elogiou a treinadora que jogou com Vic, Giovana G., Giovana C., Bia, Bruna, Sarah, Ana, Rafa, Giovanna, Júlia e a líbero Laura.

