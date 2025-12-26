(16) 99963-6036
sexta, 26 de dezembro de 2025
Esportes

Jovem goleiro de São Carlos vai disputar a Copinha 2026 pelo Grêmio São Carlense

26 Dez 2025 - 17h21Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jovem goleiro de São Carlos vai disputar a Copinha 2026 pelo Grêmio São Carlense -

O futebol de base de São Carlos terá um representante importante na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O goleiro Victor Calado, de 15 anos, nascido em 2010, foi confirmado no elenco do Grêmio São Carlense para a disputa da tradicional competição, que começa em janeiro do próximo ano.

Mesmo com pouca idade, Victor já acumula passagens por clubes de destaque na formação de atletas. O jovem atleta já defendeu o Santos FC e também o Monte Azul, experiências que contribuíram para o seu desenvolvimento técnico e maturidade dentro de campo.

Agora, integrando o elenco do Grêmio São Carlense, Victor terá a oportunidade de disputar a Copinha, considerada a principal vitrine do futebol de base do país, responsável por revelar grandes nomes do futebol brasileiro.

A presença de um atleta são-carlense na competição reforça o trabalho realizado na formação de jovens talentos e enche de orgulho familiares, treinadores e a comunidade esportiva da cidade. Para Victor, a Copinha representa mais um passo importante na busca pelo sonho de seguir carreira no futebol profissional.

Leia Também

Team Pedro Muay Thai se destaca no campeonato Day of War em Descalvado
Esportes09h24 - 26 Dez 2025

Team Pedro Muay Thai se destaca no campeonato Day of War em Descalvado

Com quatro vitórias, academia de São Carlos domina o Day of War em Descalvado
Esportes14h15 - 22 Dez 2025

Com quatro vitórias, academia de São Carlos domina o Day of War em Descalvado

Luisão recebe jogos da Copinha 2026 e terá esquema especial de segurança
Esportes18h25 - 19 Dez 2025

Luisão recebe jogos da Copinha 2026 e terá esquema especial de segurança

Grupo Pão de Açúcar abre novas vagas de emprego em São Carlos
Empregos10h21 - 19 Dez 2025

Grupo Pão de Açúcar abre novas vagas de emprego em São Carlos

São Carlos conquista três pódios na final do Campeonato Paulista de Carrinhos de Rolimã 2025
Esportes11h17 - 15 Dez 2025

São Carlos conquista três pódios na final do Campeonato Paulista de Carrinhos de Rolimã 2025

Últimas Notícias