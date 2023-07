Jovem equipe de futebol feminino de São Carlos perde na estreia dos Regionais

Equipe são-carlense estreou com derrota nos Regionais - Crédito: Miltinho Marchetti

O jovem time de futebol feminino de São Carlos sentiu a estreia e perdeu para Pirajuí por 5 a 1 na manhã deste sábado, 15, nos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista.

São Carlos está no grupo B e às 8h30 deste domingo, 16, encara Barra Bonita em busca da reabilitação. Na última apresentação na fase de classificação encara as anfitriãs.

O técnico Quirino lamentou a derrota na estreia e disse que o nervosismo e ansiedade prejudicaram o desempenho das atletas, já que a equipe, em sua maioria, é composta por jogadoras com 16 anos e a categoria que o time disputa é a livre.

“A falta de experiência influenciou na atuação da equipe no primeiro tempo. No segundo, com algumas trocas as atletas demonstraram mais compactação entre a defesa, meio-campo e ataque, onde praticamente dominamos a etapa final e conseguimos fazer nosso gol de honra, atrás da Nady”, comentou.

