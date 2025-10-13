(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Jovem de São Carlos conquista primeiro lugar em competição nacional de Ranch Sorting em Araçatuba

13 Out 2025 - 12h15Por Jessica Carvalho R
O jovem cavaleiro Olavo da Silva Trevisan, de apenas 14 anos, representou com orgulho a cidade de São Carlos no último final de semana e conquistou o primeiro lugar na categoria “Jovem – 13 anos ou menos” durante a Copa dos Campeões de Ranch Sorting, realizada em Araçatuba (SP).

A competição reuniu 57 duplas de todo o país e contou com recorde de inscrições e participação de animais, o que tornou as disputas ainda mais acirradas. Olavo competiu na categoria de duplas com animais castrados, demonstrando técnica, concentração e sintonia com o cavalo ao longo das baterias classificatórias e finais.

Filho de Anderson e Renata Trevisan, o jovem atleta e seu cavalo mostraram grande entrosamento, conquistando o público e os juízes pela habilidade nas manobras e precisão nas trocas de bois. A vitória em Araçatuba consolida Olavo como uma das promessas da modalidade na região.

O evento, que faz parte do calendário oficial da Copa dos Campeões, destacou-se pela organização e pelo nível técnico dos participantes, reforçando o crescimento do Ranch Sorting — esporte que combina habilidade e trabalho em equipe — em todo o interior paulista.

