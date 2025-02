Joseense vence e vira vice-líder do Paulista A4

Em 11º lugar, Grêmio está a um ponto do G8 do Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Em um jogo movimentado e com duas expulsões, o Joseense venceu o Penapolense por 3 a 1 na manhã deste domingo (9), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pela quinta rodada do Paulista A4.

Com a vitória, o time de São José dos Campos chegou a 10 pontos e segue na vice-liderança. O Penapolense permanece em 12º lugar, com cinco pontos, três à frente da zona de rebaixamento.

A partida começou com equilíbrio, mas cheia de erros nos primeiros minutos. Aos 15, Diogo cobrou escanteio, e Caio Mineiro subiu para testar firme, abrindo o placar para o Joseense. O gol animou o time da casa, que aproveitou outra oportunidade aos 24 minutos: Emanuel cruzou rasteiro e encontrou Lucas Perninha livre para ampliar, 2 a 0.

O Penapolense tentou reagir ainda no primeiro tempo. Samurai cobrou falta perigosa aos 32, e Gregori desperdiçou boa chance aos 43. Apesar das tentativas, o Joseense foi para o intervalo com uma vantagem confortável.

O Penapolense voltou pressionando e perdeu uma chance clara logo no primeiro minuto com David. Aos 17, finalmente descontou: Aires cruzou, e Denílson apareceu dividindo com o goleiro para fazer 2 a 1.

O gol animou os visitantes, que intensificaram o ataque, mas a expulsão de David aos 32, por uma falta para matar o contra-ataque, comprometeu a reação. Mesmo com um a menos, o Penapolense criou boas chances, mas deixou espaços.

Aos 38, o Joseense matou o jogo: Gustavo Gameiro recebeu cruzamento e completou para as redes, selando o 3 a 1. Ainda houve tempo para Lucas Lima ser expulso pelo Joseense, deixando ambas as equipes com dez jogadores em campo. (com FPF)

Resultados

Taquaritinga 0 x 2 União Barbarense

Colorado Caieiras 3 x 1 Nacional

Jabaquara 1 x 1 Audax

Paulista 1 x 0 Inter de Bebedouro

Araçatuba 0 x 0 Barretos

Grêmio 2 x 0 Matonense

Vocem 1 x 0 São Caetano

Joseense 3 x 1 Penapolense

Classificação

Leia Também