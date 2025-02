Joseense e Taquaritinga vencem no fechamento da 4ª rodada

Jogadores do Joseense comemoram vitória em cima do Vocem - Crédito: Divulgação/Facebook

O encerramento da quarta rodada do Paulista A4 entregou muita emoção, quando o Joseense fez o dever de casa contra o Vocem e o Taquaritinga surpreendeu o Barretos, fora de seus domínios.

Abrindo os jogos do dia, no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, o Joseense recebeu o Vocem, e com gols de Diogo e Yhago, superou o adversário de Assis por 2 a 0, entrando no G8 da Série A4.

Pouco mais tarde, no Fortaleza, o Barretos recebeu o Taquaritinga e até largou na frente com Alex Lima, mas com gols de Lucas e Marcos Paulo duas vezes, os visitantes venceram de virada, por 3 a 1, quebraram a invencibilidade do adversário e também entraram no G8.

Com os resultados do dia, as equipes chegam para a quinta rodada com um G8 diferente. A competição estadual é liderada pelo Paulista, com 12 pontos, seguido por Inter de Bebedouro, São Caetano e Araçatuba, com nove cada, Barretos, Joseense e Taquaritinga, com sete cada e Nacional, fechando o G8, com seis.

Logo atrás, aparecem Penapolense, com cinco, Colorado Caieiras, União Barbarense e Jabaquara, com quatro cada, São-Carlense, com três, e Vocem, com dois, antes de Osasco Audax, com um, e Matonense, ainda sem pontuar, na zona de rebaixamento. (com FPF)

Leia Também