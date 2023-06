Jogos no feriado definem campeões da Central League

SIGA O SCA NO

Fundesport/Araraquara disputa a final em duas categorias sub12 e sub14 - Crédito: Divulgação

A temperatura promete esquentar nesta quinta-feira, 8, feriado nacional de Corpus Christi. Chegou o momento da final da primeira competição regional promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, a Central League. Após três meses, com 25 equipes distribuídas nas categorias sub12, sub14 e sub16, envolvendo nove municípios da região central.

Seis equipes entrarão em campo no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão para defender suas cores, e representar a sua cidade.

“A Liga Desportiva São Carlos desde já agradece a todas as equipes participante, parabeniza pelo excelente empenho, e enfatiza a importância do esporte e lazer para as crianças”, informaram os organizadores.

Abaixo os confrontos, deixe seu palpite e a sua torcida. A rodada tripla começa às 8h

SUB-12

Salesianos São Carlos x Fundesport Araraquara

SUB-14

Guarani de Matão x Fundesport Araraquara

SUB-16

Salesianos São Carlos x Prefeitura de Ibaté

