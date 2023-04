Jogos emocionantes marcam rodada da Central League

Jogos emocionantes marcaram a Central League no final de semana - Crédito: Divulgação

A Central League, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, está a todo vapor e traz muita emoção e competitividade para os fãs de futebol da região. Com jogos ocorrendo em diversas cidades, os torcedores têm a oportunidade de acompanhar de perto grandes partidas e muitos gols.

Na rodada realizada neste final de semana, o destaque foi para a vitória do Salesianos/Chuteira de Ouro sobre o Gavião Peixoto no sub14 e a goleada no sub16, por 5 a 0 para os donos da casa. Em Descalvado, os donos da casa seguraram o empate em 1 a 1 contra o Fundesport Araraquara, enquanto em Matão, os visitantes levaram a melhor com duas vitórias em três partidas frente o Guarani.

Em uma partida muito disputada, o Fundesport Araraquara venceu Bocaina por 1 a 0 no campo do Jardim Botânico, em Araraquara. Já em Guariba, a Adesm de São Carlos conseguiu uma bela goleada por 6 a 0 contra os donos da casa, mesmo jogando com dois jogadores a menos desde o início da partida.

A próxima rodada promete ainda mais emoção e grandes duelos. Em São Carlos, o Adesm encara o Salesianos/Chuteira de Ouro nas categorias sub12, sub14 e sub16, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, enquanto em Gavião Peixoto, o Flamingo enfrenta Guariba no sub12 e Gavião Peixoto e Guariba medem forças no sub12 e sub14. Em São Carlos, Adesm enfrenta o Guarani/Matão no sub12.

