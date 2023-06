Jogos definem os campeões da Central League

SIGA O SCA NO

Garotada comemora título da Central League: talentos para o futebol - Crédito: Rafael Bastos

A manhã do feriado de Corpus Christi, a quinta-feira, 8, o Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira foi o palco das finais da Central League, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Três emocionantes jogos nas categorias sub12, sub14 e sub16 apontaram os primeiros campeões da competição que reuniu equipes da região central do Estado.

A primeira partida definiu o campeão da categoria sub12. O Salesianos São Carlos partiu para cima e pressionou nos primeiros minutos, demonstrando que o jogo não seria fácil para os araraquarenses da Fundesport.

A pressão resultou em gols. Na primeira etapa, o Salesianos abriiu 3 a 0. Após o intervalo, a Fundesport voltou diferente, diminui o placar, pressionou mas quem marcou mais uma vez foi o Salesianos, decretando números finais ao jogo (4 a 1) e se sagrando campeão da categoria.

Diferente da primeira partida, o Guarani de Matão e a Fundesport de Araraquara economizaram nos gols.

Em jogo muito bem disputado, os dois times buscavam os melhores caminhos para chegar ao gol, mas o barbante não quis balançar no tempo normal e a decisão da categoria sub14 foi para os pênaltis.

Nas penalidades a Fundesport ficou com o título, vencendo por 4 a 3.

Na decisão da categoria sub16, os garotos da seleção de Ibaté e o Salesianos São Carlos proporcionaram um grande jogo.

As equipes buscaram o ataque o tempo todo, com grandes chances de gol. Bola na trave e ótimas defesas dos goleiros. Mas o placar também não saiu do 0 a 0 e a decisão ficou para os pênaltis.

Após duas defesas do seu goleiro, o Salesianos levou a melhor, e se sagrou campeão em mais uma categoria.

“Toda diretoria da Liga Desportiva de São Carlos agradece e parabeniza a participação de todas as equipes em nossa competição. Deixamos o convite para a segunda edição, que tem previsão para início de agosto. Agradecemos também o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, Câmara Municipal de São Carlos e a Secretaria de Esportes e Cultura”, disse o presidente da Liga Desportiva, Aparecido Neuto.

