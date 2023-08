Jogo não encaixa e ASF São Carlos perde no Paulista

Em Taboão da Serra, ASF São Carlos ficou devendo futsal - Crédito: Divulgação

A expectativa e o trabalho foi feito para uma boa apresentação. A conquista de um bom resultado, seria consequência. Porém, a ASF São Carlos não se encontrou no jogo realizado na noite de terça-feira, 8, pelo segundo turno do Campeonato Paulista de Futsal Feminino e sofreu uma amarga derrota no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão.

Com um jogo bem abaixo das expectativas, a equipe orientada pelo técnico Fabiano Lourenço perdeu para o CA Taboão da Serra por 2 a 0, placar feito na primeira etapa.

Segundo o treinador são-carlense, a partida começou equilibrada. Mas aos 10 minutos, após a expulsão de Kerolyn e jogar com uma atleta a menos, sofreu o primeiro gol. Minutos depois, levou o segundo.

No intervalo, ele disse que tentou reverter a situação. Mas as atletas não se encontraram em quadra e nada funcionou. “Frustrou a nossa expectativa. A ideia era fazer um bom jogo, porém não aconteceu. Fica a impressão que o adversário quis mais a vitória do que nós”, lamentou.

Apesar da derrota, a ASF permanece em quarto lugar com 10 pontos, mas viu o CATS encostar e ir a 9 pontos. “Caso vencêssemos, poderíamos assumir a terceira colocação”, lamentou.

Leia Também